В Беларуси на этой неделе погода посвежеет

На предстоящей неделе балтийский воздух немного понизит температуру в Беларуси. Ожидается более свежая погода, дожди, грозы и порывистый ветер. Об этом сообщил представитель Белгидрометцентра Дмитрий Рябов.

Во вторник сохранится еще очень теплая погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, сильные дожди. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами до 15-20 м/с. Ночью +10 +16°С, днем +23 +29°С.

В среду начнет поступать более свежая воздушная масса, на большую часть территории придут кратковременные грозовые дожди и порывистый ветер. Ночью +10 +16°С, по северо-западу +7 +9°С, днем от +16°С по северу до +25°С по югу.

В четверг погоду ночью в северо-восточных районах, днем преимущественно по северной половине страны кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью +6 +13°С, днем +16 +23°С.

Далее будет поступать более теплый, но по прежнему напитанный влагой воздух, а температура вновь начнет постепенно повышаться. В пятницу и субботу в отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью +6 +13°С, днем +16 +23°С; по юго-западу ночью +14 +16°С, днем +24 +26°С.

В воскресенье ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах, в основном по западу кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ночью +7 +14°С, днем +18 +25°С, по югу до +27°С.