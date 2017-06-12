Евросоюз ввел пошлину на белорусскую арматуру

Еврокомиссия все же ввела постоянную 5-летнюю антидемпинговую пошлину на стальную арматуру, изготовленную в Беларуси. Такое решение принято по результатам антидемпингового расследования, которое показало, что металлопродукция из Беларуси продавалась в ЕС «на 58% ниже нормальной рыночной стоимости», сообщили в ЕК.

Пошлины должны защитить европейских производителей от недобросовестной белорусской конкуренции в ближайшие пять лет.

Антидемпинговое расследование в отношении импорта белорусской арматуры началось в марте 2016 года после жалобы Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer), в которой заявили, что объем и цены белорусского импорта негативно повлияли на объемы продаж и уровень цен в ЕС, что приводит к существенным неблагоприятным последствиям для финансового положения промышленных предприятий ЕС, передает TUT.by.

Согласно данным ЕС, с 2012 по 2015 годы объемы импорта из Беларуси выросли почти в три раза — до 5% рынка ЕС, в то время как цены упали примерно на 25%.

В декабре 2016 года Еврокомиссия ввела временную пошлину размером 12,5%. После еще шести месяцев расследования было принято решение о постоянно действующей антидемпинговой пошлине.