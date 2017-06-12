Минздрав: цены на импортные лекарства снижаются

Цены на импортные лекарства в Беларуси снижаются, потому что укрепляется белорусский рубль. Об этом заявил во время круглого стола 19 июня директор ООО "Искамед" Сергей Шакутин. "Раньше мы старались быстрее оплатить на растущем курсе, чтобы цена была более приемлемая в белорусских рублях. Теперь это можно рассматривать как ошибку: если мы оплатили раньше медикаменты, то цена на них в белорусских рублях стала выше", - сказал он.

В свою очередь глава управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения минздрава Людмила Реутская отметила, что цены в валюте на лекарства не повышаются с 2015 года, передает БелТА.

Говоря о том, что цены на лекарства в Беларуси и сопредельных государствах существенно разняться, гендиректор СЗАО "Медвакс" Олег Стома заявил, что часто речь идет об искусственном нагнетании ситуации. Рост цен в сравнении с Россией он объяснил девальвацией российского рубля. При этом Олег Стома подчеркнул, что ряд лекарств, например, "Эссенциале Форте", в Беларуси дешевле, чем в России.

А гендиректор РУП "Белфармация" Вячеслав Гнитий добавил, что в 2016 году с 13 зарубежными производителями и поставщиками лекарств был подписан меморандум о недопущении роста цен, и компании сдержали обещания. "Минздрав в работе достаточно внимания уделяет изучению цен на рынках сопредельных стран. Порой находим некоторые наименования, где цена значительно разниться. Это дает нам повод приглашать представительства компаний для бесед", - сказал он, добавив, что по 100 наименованиям, цены на которые разнились на рынках сопредельных стран, удалось их снизить.

В свою очередь замдиректора департамента фармацевтической промышленности - начальник управления экономики и маркетинга минздрава Виктор Шеин отметил, что лекарственные препараты, производимые в Беларуси, продаются дешевле импортных аналогов с разницей в цене от трех до 28 раз. По его словам, 37% лекарств стоят меньше одного доллара, 85% - меньше пяти.

По мнению Людмилы Реутской, белорусские производители лекарств могут уступать в рекламе зарубежным коллегам, но фармацевтическое качество в стране находится на должном уровне. Виктор Шеин заявил о необходимости усиления маркетинговой деятельности белорусскими производителями лекарств и продвижения препаратов непосредственно среди врачей и населения.

Он также заявил, что финансовая доля белорусских лекарств на внутреннем рынке страны к 2020 году должна составить 55%. «Мы не стремимся заместить весь импорт, поскольку есть транснациональные компании с высокой научной базой, которые разработают те позиции, которые мы и в перспективе не собираемся осваивать», - отметил Виктор Шеин.

По его словам, в программу импортозамещения лекарственных средств обычно попадают те позиции, которые завозятся в Беларусь с большой финансовой составляющей, и которые потенциально может освоить и белорусский производитель.