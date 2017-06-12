Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июня 2017, понедельник, 17:12
+26°C
Завтра +27°C
+26°C
Завтра +27°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,12
19. 06. 2017

Белорусским водителям разрешили работать в России

Решение вопроса об использовании водительских прав гражданами Беларуси при осуществлении в России предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами, оформлено постановлением Совета министров Союзного государства на заседании 16 июня в Санкт-Петербурге.

С 1 июня вступили в силу положения российского закона "О безопасности дорожного движения", которые не допускают управление транспортом на основании иностранных или международных водительских прав при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортом. Под действие указанной нормы попали и граждане Беларуси, передает БелТА.

В результате пришлось вносить изменения, касающиеся граждан Беларуси. Для них теперь достаточно водительских прав, выданных компетентными органами Беларуси.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вашему ребенку делают замечания? Научите его фразе: "Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.