Белорусским водителям разрешили работать в России

Решение вопроса об использовании водительских прав гражданами Беларуси при осуществлении в России предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами, оформлено постановлением Совета министров Союзного государства на заседании 16 июня в Санкт-Петербурге.

С 1 июня вступили в силу положения российского закона "О безопасности дорожного движения", которые не допускают управление транспортом на основании иностранных или международных водительских прав при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортом. Под действие указанной нормы попали и граждане Беларуси, передает БелТА.

В результате пришлось вносить изменения, касающиеся граждан Беларуси. Для них теперь достаточно водительских прав, выданных компетентными органами Беларуси.