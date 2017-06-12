Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июня 2017, вторник, 11:23
+27°C
Завтра +20°C
+27°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,12
20. 06. 2017

ЦТ по биологии планируют сдавать почти 30 тыс. абитуриентов

Централизованное тестирование по биологии, которое состоится в Беларуси 20 июня, планируют писать 29 648 абитуриентов. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов.

Около 5% из них будут сдавать предмет на белорусском языке, передает БелТА.

При сдаче ЦТ поступающие должны иметь при себе заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку с черным стержнем. 
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вашему ребенку делают замечания? Научите его фразе: "Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.