ЦТ по биологии планируют сдавать почти 30 тыс. абитуриентов

Централизованное тестирование по биологии, которое состоится в Беларуси 20 июня, планируют писать 29 648 абитуриентов. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов.

Около 5% из них будут сдавать предмет на белорусском языке, передает БелТА.

При сдаче ЦТ поступающие должны иметь при себе заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку с черным стержнем.