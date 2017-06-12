Россия поставит в Беларусь истребители Су-30СМ

Беларусь и Россия заключили контракт на поставку истребителей Су-30СМ. Об этом 20 июня сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. По его словам, реализация контракта будет идти поэтапно, в соответствии с установленными сроками.

Ранее командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Олег Двигалев заявил, что Беларусь может закупить у РФ партию учебно-боевых самолетов Як-130, а также рассказал о намерениях купить у РФ истребители Су-30СМ, передает ТАСС.

Сверхманевренный истребитель Су-30СМ поколения "4+" предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей в любое время и при любой погоде.