В Минской области приостановили работу 10 мясных предприятий

Ветеринарная и санитарная службы Минской области провели проверки предприятий региона, в ходе которых выявили нарушения условий производства и реализации продукции ветеринарно-санитарным нормам и требованиям ЕАЭС и России.

В связи с этим до устранения выявленных нарушений приостановлена деятельность 10 предприятий, сообщили в Россельхознадзоре. В частности, приостановлена деятельность ОАО «АгроснабкомплектПлюс», ЗАО «Мясной замок-Экопром», убойные цехов Смолевичского, Молодечненского и Червенского РайПО, колбасных цехов КСУП «Першаи-2014» и Несвижского РайПО, ОАО «Занарочанский», скотоубойного пункта Столбцовского РайПО, цеха мясных полуфабрикатов ИООО «МартИнкоФуд».