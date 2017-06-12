Житель Витебска заявляет, что нашел следы падения метеорита

Житель Витебска Владимир Боровиков утверждает, что нашел доказательства падения большого метеорита на территории области. По его словам, довольно крупный космический объект достиг поверхности Земли более 10000 лет назад, а его фрагменты сохранились благодаря ледниковому периоду.

Следы падения метеорита он обнаружил в Лиозненском районе, где проживает мать его жены. На окраине деревни находится впадина в рельефе, практически идеально круглая чаша диаметром около 1 километра и глубиной примерно 20 метров. В центре — возвышение в виде вытянутого холма с довольно крутыми склонами. Вокруг — болотистая местность.



По версии Владимира Боровикова, во время ледникового периода метеорит «ударил в толстый слой льда, пробил его и взорвался при незначительном углублении в осадочные породы». «А когда ледник отступил, от кратера осталась небольшая округлая выбоина. Потоки воды при таянии льда промыли в стенах чаши глубокие овраги, частично заполнив ее наносными отложениями», - полагает он, передает «Советская Белоруссия».

При изучении предполагаемого метеоритного кратера, исследователь собрал небольшую коллекцию из стекловидных оплавленных и спекшихся артефактов, а также странных черных камушков, разнообразных по форме, но состоящих из схожего аморфного минерала. На некоторых образцах есть небольшие включения, похожие на капельки серебристо–белого металла. Еще одна группа находок — окаменелые останки древних организмов. По мнению Владимира Боровикова, их выбросило взрывом из более древних отложений при столкновении метеорита с Землей.



Более того, он утверждает, что примерно в пяти километрах от предполагаемого кратера нашел фрагмент, относящийся к обыкновенным хондритам - наиболее распространенной подгруппе в классификации метеоритов. По своему строению и составу с ним схожи и некоторые другие артефакты, найденные в кратере. На отдельных экземплярах были обнаружены смятые, деформированные хондры — маленькие округлые образования, являющиеся главным структурным элементом 90% метеоритов–хондритов и представляющих собой быстро затвердевшие капли расплавленного силикатного вещества, заявляет он.

Правда, белорусские ученые за изучение находки браться пока не спешат.

