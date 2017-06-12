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20. 06. 2017

КГБ проводит антитеррористическое учение в аэропорту «Минск»

20 июня Комитет госбезопасности Беларуси в Национальном аэропорту «Минск» проводит тактико-специальное занятие по отработке организации и тактики пресечения актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.

Учения проводятся в рамках проверки Международной организацией гражданской авиации готовности госорганов к оперативному реагированию на возможные угрозы террористического характера в отношении воздушных объектов и инфраструктуры обеспечения функционирования воздушного транспорта, сообщили в КГБ.

В них участвуют представители органов власти Минска и области, КГБ, МВД, ГПК, МЧС, Вооруженных Сил, Следственного комитета, Госкомитета судебных экспертиз, минздрава, минтранса, МИД, аэропорта, «Белавиа» и «Белаэронавигации».
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