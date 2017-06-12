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20. 06. 2017

На белорусско-польской границе очередь на выезд из Беларуси

В международном автодорожном пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе 20 июня образовалась большая очередь легковых автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета.

Здесь, по состоянию на 12:00, в очереди на выезд стоят 120 легвовых автомобилей. По сравнению с ситуацией двумя часами ранее их количество выросло на 10 машин.

В других пунктах пропуска очереди отмечены на выезде лишь из Беларуси лишь в «Брузгах» (25 автомобилей) и Беняконях на границе с Литвой (12).
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