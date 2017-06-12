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20. 06. 2017

Тело утонувшего 10-летнего ребенка унесло Двиной в Полоцкий район

20 июня сотрудники ОСВОД и органов внутренних дел возле деревни Чернещино Полоцкого района обнаружили тело десятилетнего мальчика, пропавшего 16 июня в ходе рыбалки на Западной Двине в Полоцке.

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Полоцкий межрайотдел Следственного комитета проводит проверку по факту утопления ребенка, сообщили в СК.

16 июня после обеда ребенок пошел с другом ловить рыбу на Западной Двине в Полоцке. Мать знала об этом и звонила ему по телефону, чтобы уточнить его местонахождение. Женщина думала, что дети находятся на рыбалке с отцом друга ее ребенка, но на реке школьники были одни. Когда один из них оказался в воде, его унесло течением реки. Второй ребенок начал звать на помощь. Его услышал рыбак, но спасти тонущего мальчика не успел. 
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