Курс доллара в Беларуси превысил 1,9 рубля

На торгах 20 июня на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара вырос на 0,64% и составил 1,9016 рубля.
Евро подорожал на 0,25% до 2,1203 рубля.
Российский рубль подешевел на 0,59% до 3,2425 белорусских за 100 российских.
На торгах 20 июня на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара вырос на 0,64% и составил 1,9016 рубля.
Евро подорожал на 0,25% до 2,1203 рубля.
Российский рубль подешевел на 0,59% до 3,2425 белорусских за 100 российских.
Вашему ребенку делают замечания? Научите его фразе: "Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения".