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20. 06. 2017

Курс доллара в Беларуси превысил 1,9 рубля

На торгах 20 июня на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара вырос на 0,64% и составил 1,9016 рубля.

Евро подорожал на 0,25% до 2,1203 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,59% до 3,2425 белорусских за 100 российских. 
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