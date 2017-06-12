Лукашенко рассчитывает на эффективность от заседания ВГС

Намеченное на 30 июня заседание Высшего государственного совета Союзного государства должно быть эффективным и дать практические результаты. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 июня на встрече с госсекретарем СГ Григорием Рапотой. По его словам, встреча является очень важной, так как включает широкий формат переговоров, в том числе переговоры двух президентов один на один.

Глава государства подчеркнул, что давно не встречал таких проработанных вопросов практического характера: развитие машиностроения, сельского хозяйства и в целом, АПК, проблемы политического и внешнеполитического характера, сообщили в Администрации президента.

«Надо подготовить мероприятие, чтобы оно нас продвинуло хотя бы на шаг вперед в отношениях в практической теме, чтобы была эффективность от этого мероприятия», - сказал он.