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20. 06. 2017

Лукашенко рассчитывает на эффективность от заседания ВГС

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Намеченное на 30 июня заседание Высшего государственного совета Союзного государства должно быть эффективным и дать практические результаты. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 июня на встрече с госсекретарем СГ Григорием Рапотой. По его словам, встреча является очень важной, так как включает широкий формат переговоров, в том числе переговоры двух президентов один на один.

Глава государства подчеркнул, что давно не встречал таких проработанных вопросов практического характера: развитие машиностроения, сельского хозяйства и в целом, АПК, проблемы политического и внешнеполитического характера, сообщили в Администрации президента.

«Надо подготовить мероприятие, чтобы оно нас продвинуло хотя бы на шаг вперед в отношениях в практической теме, чтобы была эффективность от этого мероприятия», - сказал он.
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