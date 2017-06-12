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20. 06. 2017

В Мостовском районе в газовом баллоне машины нашли 40 килограмм гашиша

Источник фото: Следственный комитет

14 июня в Мостовском районе задержали 30-летнего жителя Барановичей, который в сговоре с 46-летним жителем Слуцка перевозил в специально оборудованном в газовом баллоне тайнике машины Opel 67 упаковок с гашишем общим весом около 40 килограмм. Об этом сообщили в Следственном комитете.

УСК по Гродненской области расследует по данному факту уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств группой лиц в крупном размере). 

Подозреваемые заключены под стражу. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности, постоянного места работы не имеют.  Оба задержанных являются курьерами, которым за транспортировку наркотика из Польши через Литву и Беларусь в Россию заплатили 4 тыс. долларов. 
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