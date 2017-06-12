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20. 06. 2017

Лукашенко примет участие в сессии ПА ОБСЕ в Минске

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил 20 июня с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко подготовку к проведению в Минске 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

«Вы создали комиссию и должны были определить мое участие в этом, чтобы я смог спланировать свой рабочий график», - отметил он.

Владимир Андрейченко заявил, что подготовка 26-й летней сессии ПА ОБСЕ с является приоритетным направлением работы для Палаты представителей. По его словам, на сегодняшний день уже зарегистрировались 593 участника из 56 стран. При этом количество стран может увеличиться.
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