Лукашенко обсудил оптимизацию парламента

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил 20 июня с председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко положение дел в белорусском парламенте.

Одной из тем встречи также стала проводимая оптимизация аппарата Палаты представителей, сообщили в Администрации главы государства.

По словам президента, депутаты не могут оставаться в стороне от этого процесса. Однако, отметил он, оптимизация – это не только сокращение численности, но и финансирования, материальных затрат на содержание структуры. «Вот, что такое оптимизация», - сказал он.