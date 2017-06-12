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20. 06. 2017

Горячевских будет защищать ворота ХК «Динамо-Минск»

Источник фото: ХК "Динамо"-Минск

Хоккейный клуб «Динам-Минск» достиг договоренность о подписании двустороннего контракта на один год с вратарем Степаном Горячевских. Об этом сообщили в команде.

32-летний уроженец российского Нижнекамска Степан Горячевских является воспитанником усть-каменногорского «Торпедо» и участником четырех Чемпионатов мира в составе сборной Беларуси.

За свою хоккейную карьеру он завоевывал золотые медали чемпионатов Беларуси, Украины, ВХЛ, а также дважды становился обладателем Континентального кубка. В КХЛ Степан Горячевских выступал за «Северсталь», ханты-мансийскую «Югру» и «Донбасс».
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