Предприниматель погиб при демонтаже цеха завода в Могилеве

Могилевчанин погиб при демонтаже одного из старых цехов ОАО "Могилевский завод искусственного волокна". Проверку по факту гибели человека проводит Могилевский межрайотдел Следственного комитета.

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"Могилевхимволокно" договорилось о демонтаже старых цехов завода искусственного волокна с индивидуальным предпринимателем 1984 года рождения. 16 июня во время работ при демонтаже старых металлоконструкций одна из них упала прямо на мужчину, передает БелТА.

От полученных травм могилевчанин скончался на месте.