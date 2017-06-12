Приговор выбросившему жену из окна гомельчанину остался без изменения

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила без изменения приговор Гомельского областного суда в отношении мужчины, выбросившего свою бывшую жену из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже.

Таким образом, приговор судебной коллегии по уголовным делам Гомельского областного суда в отношении него вступил в силу, сообщили в Генпрокуратуре.

Как сообщал Телеграф, Гомельский областной суд 28 марта приговорил 36-летнего Николая Салахутдинова, который обвинялся в убийстве с особой жестокостью бывшей жены (ст. 139 УК) и угрозе ей же убийством (ст. 186 УК), к 25 годам лишения свободы.

За месяц до трагедии обвиняемый расторг брак и женился на другой женщине. Все вместе они жили в одной квартире. При этом мужчина с новой женой на глазах детей устраивал оргии. В вечер убийства 23 октября 2016 года бывшая супруга вызывала милицию из-за новой оргии. В ответ мужчина на глазах детей жестоко избил ее дубинкой и выбросил из окна седьмого этажа.