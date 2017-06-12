В Беларуси немного похолодает

21 июня погодные условия будет определять более прохладная и неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, умеренный, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +18..+23°С, в южных районах до +26°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

22 июня погоду будет определять в основном область повышенного давления, лишь ночью северо-восточные районы, а днем северная половина страны будут находиться под влиянием неустойчивых балтийских воздушных масс. Ночью в северо-восточных районах, днем по северной половине пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем от +16°С по северу до +24°С по юго-западу, передает Белгидрометцентр.

23 июня погоду будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, утром и днем в отдельных районах сильные дожди. Местами грозы, днем при грозах сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, в юго-западных районах до +17°С; максимальная днем +14..+21°С, по югу +22..+25°С.