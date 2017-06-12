Отключение горячей воды в Минске в июле

Мингорисполком опубликовал график отключения горячей воды в Минске в июле.

С 4 июля ее не будет по улицам:



1-й Полиграфический пер., 4, 6, 6А; 2-й Измайловский пер., 13; 3-й Железнодорожный пер. 2-я очередь, 10; Беды, 36-40, 45, ж.д. по г.п. 1; Белинского, 23, 54; Волгоградская, 12; Восточная, 41, 107, 107А, 129-133, 165, 169, 181, 183, 168, 170, 178, 184-190; Галло, 148; Гамарника, 1-35, 2-30; Грушевская, 71, 73; Железнодорожный пер., 10, 14; Калинина пер., 3, 5, 5А; 7; Калинина, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34; Калининградский пер., 17А; 19А; Калиновского, 1-15, 4а; Кедышко, 49; Кнорина, 50а; Кольцова 4-й пер., 6, 51, 53; Кольцова, 3, 5, 12к2; 15а-25, 39, 49, 53 к.1-2, 4-38, 48, 50, ж.д. по г.п. 1; Крамского, 14; Кутузова, 18; Литературная, 22; Логойский тр., , 17, 17а, 19 к.1-4; 1 к.1, 21 к.6, 21а, 21в-39, 20-34; Лукьяновича, 10, 12; Мележа, 5; Мирошниченко, 1-55, 4-18; Неждановой, 36; Олешева, 10-14; П.Глебки, 11, 15А; Полиграфическая, 2-6, 16, 18, 29, 31; Полиграфический 1-й пер., 4, 6, 6а; Полиграфический 4-й пер., 8-18; Разинская, 29, 62, 64; Севастопольская, 2, 2а, 54, 56; Седых, 4-14а-в; Славинского, 4-12; УО ВА; Топографическая, 3-9, 13; в/часть 29766; 71/606 спортзал; Широкая, 2-40а, 3, 3а, 29/15.

С 5 июля по улицам:

Азгура, 1-5, 4, 8; Ангарская, 1-19, 2 к. 1-3 – 6; Андреевская, 4, 3 к. 2, 5, к.2, 7 к. 1-2; Антоновская, , 2, 8-16, 20-24, 28-32; Бельского, 24, 26; Берестянская, 2-12, 22, 24, 3-17; Берсона, 1-3, 14-16; Бехтерева пер., 3-7, 6-16; Бехтерева, 5; Бирюзова, 10, 10а; Бобруйская, 2, 3; Ботаническая, 3-9, 13-25, 4, 4а, 6, 6а, 10; Бровки, 21 к. 2, 25 к. 1, 25а, 30, 32, 32а-б; Броневой пер, 1, 5, 5а, 9-15, 4, 10-14; Бядули, 1-13, 2-12; Варвашени, 1, 7-15 (кроме 13 к. 1-3), 4-22 к. 1, 22а; Ваупшасова, 7а; Войсковый пер., 1-9, 13-17, 4, 10-14; Вокзальная, 9-23, 22-42; Волжская, 5; Володарского, 1-9, 2-14; Гебелева, 6; Гикало, 1, 3, 4, 12-28/37; Глебки, 2-48, 11, 15а; Горный пер., 1-7, 6; Городской Вал, 1-11, 2-12; Дзержинского, 1а-б; Днепровская, 2а, 3-13; Добромысленский пер., 3-5, 5а, 4; Домашевский пер., 1а-11, 4-18; Дрозда, 7, 14, 25а; Западная, 7а, 15-19, 20; Ефросиньи Полоцкой, 1-5, 4 к. 6 (ФОК); Жилуновича, 1а; Жудро, 1-23, 4-34; Захарова, 17-31, 53-63, 67 к. 1-2, 69, 73а, 77, 77а, 24-36, 40, 42, 44/11, 50б-в, 50д, 52 к. 1-2, 54-58, 62, 64, 68, 72-76, 104; Золотая Горка, 1, 3, 7-17, 2-16; Ивановская, 34-38, 50, 56, 37-43; Иерусалимская, 4, 9-11; Интернациональная, 1-7, 2-20; Кальварийская, 7-17а, 42; Козлова, 1-7, 11, 23-35, 2, 4-22; Коллекторная, 3, 3а; Комсомольская, 6-30; Кооперативный пер., 6, 12; Короля, 34-38, 45-73; Котовского, 2-6, 3-11; Краснозвездная, 1-5/7, 9, 11, 15, 25, 31, 33, 6; Краснозвездный пер., 12, 12а, 14, 17; Куприянова, 4-6; Лазо, 1-3, 6-16; Либкнехта, 21, 43а, приборо-сервисный центр (блок В), 54-70; Линейный пер., 3; Марьевская, 5, 5а, 7а; Матусевича, 1-27, 38-46; Михайлова, 1-5; Мичурина, 1-25, 8-12а; Молодежная, 1, 1к2; 2; Молочный пер., 4; Московская, 1-17, 2-22; 9, 13, 15, 17; Мулявина б-р, 1-7, 4-10; Мясникова, 3-39, 26-44а, 72-78; Нагорная, 12; Нагорный пер., 5, 5 к. 2, 5а; Независимости пр., 3-17, 34-58; Немига, 5, 36-40; Огарёва, 1-3; Одесская, 2-14, 7, ж.д. по г.п. 1; Одоевского, 70; Ольшевского, 1 к. 1-4, 1а-б, 3а; Омельянюка, 4, 18, 5-19; Орджоникидзе, 10, 18-30, 3-25; Партизанский пр., 104-130, 142-146, 146 а-б, 105-149, 148, 154; Первомайская, 3, 3А; 7, 9, 9А; 11, 13-17, 18-28; Передовая, 6; пос. Большой Тростенец, ул. Молодежная, 1, 1 к. 2, 2, 3 к. 1-2; КУП «Минская овощная фабрика»; Платонова, 1, 1а-б, 3, 17-23, 31-37/28, 10, 12а-б, 18, 18а, 20, 20а-б; Пржевальского, 2; Притыцкого, 2, 2 к. 1-2, 32-58, 60б, 60 к. 2, 23, 29, 39-65; Пулихова, 3-7, 7 к1,2, 15, 19, 21-37, 41, 45, 47, 51; Пушкина пр., 41-43; Рабкоровская, 2-28, 13-25; Радиальная, 17, 23; Революционная, 9-17, 18-32; Румянцева, 1-17, 2-16; Свердлова, 2-4; Седова, 1-11, 2-16; Сердича, 3-19, 4-18; Скрыганова, 2-36, 7 к. 2, 39; Слесарная, 3, 35, 4, 18, 20, 44-48; Смоленская, 15, 15а, 25, 27, 27 к. 2, 31, 33; Смолячкова, 1, 9, 19, 21, 2, 4, 10-16, 26; Советская, 2-18, 7-19; Соломенная, 13, 23, 23а; Социалистическая, 3-23, 10-32; станция метро «Автозаводская»; Стекольный пер., 3-5; Строителей, 1-7, 2-8а 1; Суражская, 10; Твердый 1-й пер., 5, 7, 11а, 6; Толстого пер., 12,; Толстого, 2-32; торгово-складской корпус по Могилевскому шоссе; Трудовая, 1а-7, 4-12; Украинская, 1-5, 15-27а, 12-36; Фабрициуса, 1-13, 8-36; Фабричная, 20; Фрунзе, 2, 2а, 3, 7-15, 19, 19 к. 1; Центральная, 1-11а, 17-25, 45, 47, 2-8а, 16, 20-28; Цеткин, 4, 16-20, 49-51; Чайкиной, 1-15, 2-16; Чапаева, 1, 3, 5; Челюскинцев, 1-11, 15, 65-75, 2-34; Шоссейная, 7-17; электродепо «Могилевское»;

С 17 июля по улицам:

50 лет Победы, 1, 1 к1,2,3; 3Б; 5А; 5к1,2; 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Беляева, 3, 4, 9, 10, 21, 25; В/часть 04104; Водолажского, 4, 6, 6А; 8, 8А; 10, 11, 15, 17, 19, 21А; 23А; Героев 120-й Дивизии, 1, 3, 3А; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 33; Курсанта Гвишиани, 4, 6; Независимости пр., 186, 196, 198, 202, 202/3; Основателей, 11, 13, 15; Пономарева, 1, 1А; 2, 3, 3Б; 5, 6, 7, 11, 11Б; 13; Почтовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Рогачевская, 1А; 1, 3, 5, 7, 7А; 9, 10, 10 Б,В; 19; Садовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Стариновская, 3, 5, 7, 7А; 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37;

С 18 июля по улицам:

Лынькова, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 65, 67, 71, 79А; 83, 85 к1,2,3,4,5; 87 к1,2; 95, 97, 99, 99 к1,2,3,5; 99В; 101 к1,2,3; 105, 107, 109к1,2; 111, 111А; 113, 115, 117, 123, в/часть 51866; Ф.Скорины, 24; Независимости пр.,116; Грушевская, 65, 65А, Независимости пр., 116; Подлесная, 83; Скорины, 8-24, 13, 15.

С 24 июля по улицам:

Бирюзова, 4; Вербная, 3; Гастелло, 6-16, 7-11; Гвардейская, 3-9, 8-16; Глебки, 58-120; Грибоедова, 12, 20-30; Жудро, 40; Игнатенко; Ильянская; Камайская; Л.Украинки, 2-22; Лынькова, 1-31, 8, 10; Матусевича, 2-36; Машерова пр., 76, 78; Москвина, 4; Мястровская; Нарочанская; Ольшевского пер.; Ольшевского пр-д; Ольшевского, 10-82, 29 к. 1, 45-77, 15 А,Б,В,Г; Орловская, 86, 86 к1,2,3,4; 86А; Победителей пр., 8-14, 18, 20, 39-111, 117-135, КНС; подзем.переход; Путепроводный 6-й пер.; Путепроводный 8-й пер.; Пушкина пр., 67-93, 68; Радужная; Ратомская; Ржавецкая; Саперов; Сердича, 22-88; Тарханова, 5-15, 14, 16; Тимирязева, 25, 65, 93, 95, 44-60, 68-92; Чехова, 8; Чигладзе.

С 25 июля по улицам:

Авакяна, 19-21, 24-38; Авроровская, 2-8; Автодоровская, 3-5; Автодоровский пер., 3А-15; Аранская, 6-22а; Артиллеристов, 8-20, 9-15; Аэродромная, , 1-17, 2-4, 34-42, 125; Бакинская, 6-20; Балтийская, 2-12; Беды, 1-13, 19-33, 2а-б, 6-10, 24; санчасть 77/23 в/ч ул. Белинского, 11; Богдановича, 78-92, 96, 100, 102, 108-130, 134-142, 153, 153б, 155; Бородинская, 1б, 15-35; Брилевская, 1-29, 2-24, 44-46; Быховская, 14, 50-58, 35-37, 55; Великоморская, 7, 6-12, 30-36; Вильямса пер., 14; Вильямса, 37-47; Вирская, 12, 14, 40, 42; Володько, 12-30; Воронянского, 1а-31, 4-64; Восточная 33-39; Вузовский пер., 3-9, 16а; Гало, 4, 6, 8, 76; Германовская, 9- 17; Дачный пер., 1В; 8-18; Денисовская, 2-6, 3-51; Дорошевича, 3, 5; Жуковского , 1-29Б, 2-24; Индустриальная, 5-7; К.Чорного, 3-17, 4-18; Калинина, 9, 13-25, 24-28, 32; Калинина пер., 3-7, 4, 6; Калининградский пер., 7а, 13, 17, 17а, 19а, 12, 16, 20а; Карастаяновой, 2, 2а; Каховская, 72а, 74; Козыревская, 2-74, 15-39; Короткевича, 2-14, 3-19А; Корш-Саблина, 3, 5, 9, 11; Кропоткина, 99; Куйбышева 79 к. 2, 87, 91-97, 101; Кульман, 24-32, 40; Левкова, 3-19, 4-30, 33-45; Либаво-Роменская, 23; Луговая, 4а; Марата, 19-21; Маяковского, 8-174, 11-15, 15а, 57а-129; Могилевская, 2-36, 5, 35-49; Надеждинская, 1-29, 2, 58, 58а; Независимости пр., 59-85; Некрасова, , 17-21а, 20-24, 24 к.1, 24А; 28, 30, 30А, 110, 110а, 112, 25-35 к. 1-2, 47, 73, 75; Ново-Уфимская, 5; Пензенская, 37-41; Полевая, 2-36, 25, 25а; Полевой пер., 2а; Полтавская, 10; ; Радищева, 3; Роменская, 5-9; Семенова, 1-35, 2-36; Сенницкая, 5, 45а, 51-55; Слонимская, 27А; Солнечная, 1-31, 31а, 4-30; Сурганова, 10а, 14-30, 52-60 к. 1, 64-86, 88, 21-33, 43, 47б-59; Тургенева, 1-7; Уфимская, 7; Физкультурная, 14-26а, 23-33; Физкультурный пер., 34; Хмельницкого, 2-12, 3-9 к. 1; Чернышевского, 3-13А, 4-14; Чкалова, 1-39, 2-38; Я.Коласа, 12-18, 22-42, 37;

С 26 июля по улицам:

Долгиновский тр., 157.