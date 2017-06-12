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21. 06. 2017

Карточки БСБ Банка продолжат работать и после 25 июня

БСБ Банк совместно с БНБ-Банком разработали процедуру, которая позволит клиентам использовать выпущенные ранее карточки БСБ Банка после 25 июня. С согласия клиента счета владельцев платежных карточек откроют в БНБ-Банке и на них переведут остатки на текущих счетах.

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Таким образом, отметили в БСБ Банке, текущие платежные карты останутся действующими, клиентам не нужно будет получать новые карточки и посещать отделения банка, а также заново привязывать карточки к интернет-магазинам и платежным сервисам.

При этом они получат оформление овердрафта в БНБ-Банке по упрощенной процедуре; возможность бесплатного повышения уровня карточки; бесплатное снятие денег в банкоматах БСБ Банка и БНБ-Банка.

Для перевода счетов клиентам достаточно пройти процедуру, которая займет менее двух минут. Инструкция для клиентов размещена на официальном сайте БСБ Банка. 
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