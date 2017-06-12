Китай подарит Беларуси новейшие бронеавтомобили

Вооруженные силы Беларуси получат из Китая новейшие бронированные автомобили в рамках безвозмездной военно-технической помощи. Об этом сообщили в белорусском министерстве обороны.

смотрите также Россия поставит в Беларусь истребители Су-30СМ

Поставка начнется с 21 июня. Белорусские Вооруженные силы получат от китайских партнеров новейшие бронированные машины CS/VN3, произведенные в Чунцине. Белорусские военные уже прошли обучение по обслуживанию и эксплуатации этих машин.

Весной 2015 года в качестве безвозмездной военно-технической помощи из Китая в Беларусь поступили парадные автомобили FAW HongQi L5, а до этого автомобили повышенной проходимости DongFeng Mengshi EQ2050.