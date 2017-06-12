Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июня 2017, среда, 13:11
+20°C
Завтра +21°C
+20°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,9
  • € 2,12
21. 06. 2017

Китай подарит Беларуси новейшие бронеавтомобили

Вооруженные силы Беларуси получат из Китая новейшие бронированные автомобили в рамках безвозмездной военно-технической помощи. Об этом сообщили в белорусском министерстве обороны.

смотрите также Россия поставит в Беларусь истребители Су-30СМ

Поставка начнется с 21 июня. Белорусские Вооруженные силы получат от китайских партнеров новейшие бронированные машины CS/VN3, произведенные в Чунцине. Белорусские военные уже прошли обучение по обслуживанию и эксплуатации этих машин.

Весной 2015 года в качестве безвозмездной военно-технической помощи из Китая в Беларусь поступили парадные автомобили FAW HongQi L5, а до этого автомобили повышенной проходимости DongFeng Mengshi EQ2050.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На экзамене по латыни студент-двоечник случайно вызвал дьявола.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.