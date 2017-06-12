Инвестфонды могут заработать в Беларуси с середины 2018 года

Инвестиционные фонды могут заработать в Беларуси уже в середине 2018 года, сообщил зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Валерий Бороденя. 21 июня соответствующий законопроект "Об инвестиционных фондах" рассматривают во втором чтении депутаты.

«Думаю, в июле-августе 2018 года он уже вступит в силу», - отметил депутат, передает БелТА. «После принятия документа на финансовом рынке Беларуси появится новый вид ценный бумаг, новый инструмент, который позволит человеку, который не испытывает большого желания разбираться в тонкостях работы фондового рынка, становиться инвестором, вступая в инвестфонд», - сказал он, добавив, что закон минимизирует риски небольших вкладчиков.