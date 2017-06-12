МВД: белорусов разводят на виртуальный секс, а потом шантажируют

В последнее время в Беларуси участились случаи вымогательств через интернета. При этом преступники используют шантаж за неразглашение имеющихся у них сведений интимного характера о «жертве». Получают они эти данные путем взлома аккаунтов пользователей соцсетей или в результате записи виртуального секса.

Злоумышленники требуют перечислить деньги на электронный кошелек или срочным международным переводом, сообщили в МВД. По словам потерпевших, в интернете они знакомились с девушкой, которая после короткой переписки предлагала перейти на видеообщение в Skype, где предлагала молодому человеку заняться «виртингом» – виртуальным сексом. Однако очень скоро видеотрансляция обрывалась, с экрана девушка пропадала, а ее место занимало сообщение с требованием о перечислении денег. В противном случае мошенники угрожали распространить интимную видеозапись среди знакомых в соцсетях. Поддавшись шантажу, некоторые из потерпевших деньги перечисляли. Но видеофайлы все равно попадали в сеть. Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия. Действия злоумышленников квалифицированы по ст.208 УК.