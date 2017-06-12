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21. 06. 2017

Демиденко исполняет обязанности председателя Госкомвоенпрома

В связи с отставкой Сергея Гурулева обязанности председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси исполняет первый зампредседателя Игорь Демиденко. Об этом сообщили в ведомстве.

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Игорь Демиденко родился в 1967 году в Бобруйске. Окончил Полтавское высшее зенитное ракетное командное училище, Военную академию Беларуси и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России. 

В 1988-2012 годах служил в Вооруженных Силах СССР и Беларуси. В 2012-2014 годах – командующий войсками оперативно-тактического командования ВВС и войск ПВО ВС Беларуси. С декабря 2014 года - начальник главной военной инспекции ВС Беларуси. С 21 декабря 2016 года - первый зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета.
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