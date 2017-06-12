Главбуха домостроительного комбината из Бобруйска осудили за неуплату налогов

55-летнему главному бухгалтеру Межрайонного домостроительного комбината Бобруйска суд Бобруйского района и Бобруйска вынес приговор за неуплату налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в Комитете госконтроля Беларуси.

Главный бухгалтер в 2012-2015 годах необоснованно занижала налоговую базу для исчисления НДС. В налоговые декларации вносились недостоверные сведения, не соответствовавшие данным бухучета предприятия, в связи с чем занижался размер уплачиваемых налогов. Всего не было уплачено налогов на 182,9 тыс. рублей. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Согласно приговору суда главному бухгалтеру предприятия назначено 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.