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22. 06. 2017

Дожди пройдут по северной половине страны

22 июня погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, днем по северной половине республики скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Днем по северной половине республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем будет колебаться от +15°С по северу до +24°С по югу страны. Атмосферное давление существенно не изменится.

23 июня погоду обусловит поле пониженного давления, на юго-западе страны скажется влияние атмосферного фронта, перемещающегося с Западной Европы. В отдельных районах, а по юго-западу страны на большей части пройдут кратковременные дожди, утром и днем по юго-западу в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, в юго-западных районах до +16°С; максимальная днем +16..+23°С, передает Белгидрометцентр.

24 июня погоду будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы. В отдельных районах, в основном по западной половине страны, прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, по юго-западу до +16°С; максимальная днем +17..+24°С.
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