В отдельных районах Брестской области ожидаются сильные дожди

24 и 25 июня погоду будут определять в основном атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы. 24 июня ночью по юго-западу, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, по юго-западу +13..+16°С; максимальная днем +17..+24°С, передает Белгидрометцентр.

25 июня в отдельных районах, преимущественно по северу, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +19..+26°С, по югу до +29°С.