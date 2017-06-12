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23. 06. 2017

В отдельных районах Брестской области ожидаются сильные дожди

23 июня в Беларуси днем скажется влияние фронтальных разделов. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, по югу местами грозы, в отдельных районах Брестской области сильные дожди. Ветер переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +17..+23°С. Атмосферное давление в будет падать.

24 и 25 июня погоду будут определять в основном атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы. 24 июня ночью по юго-западу, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, по юго-западу +13..+16°С; максимальная днем +17..+24°С, передает Белгидрометцентр.

25 июня в отдельных районах, преимущественно по северу, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +19..+26°С, по югу до +29°С.

 

 
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