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23. 06. 2017

На сессии ПА ОБСЕ в Минске могут создать спецкомитет по антитеррору

ОБСЕ Источник фото: ByMedia.net

Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Кристин Муттонен предложила создать специальный комитет по противодействию терроризму на предстоящей в начале июля в Минске сессии ПА ОБСЕ. Соответствующее письмо она направила главам национальных делегаций и членам Бюро ассамблеи в преддверии сессии..

По ее словам, создание спецкомитета по противодействию терроризму позволит ПА ОБСЕ заняться практической деятельностью в этой сфере, равно как и стать платформой для выработки политических решений, передает ТАСС.

"Если мы хотим соответствовать ключевым ожиданиям со стороны общественности наших государств, мы должны систематизировать наше сотрудничество, чтобы дать возможность ПА ОБСЕ внести эффективный вклад в борьбу с терроризмом", - заявила она.
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