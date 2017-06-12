В Беларуси упростили регистрацию плательщиков НДС на зарубежные электронные услуги

Министерство по налогам и сборам Беларуси разработало упрощенный порядок регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость на зарубежные электронные услуги. Об этом сообщила 23 июня замминистра по налогам и сборам Элла Селицкая перед началом конференции "Взимание косвенных налогов по электронным услугам и электронной торговле".

По ее словам, уже утверждена форма налоговых деклараций для нерезидентов, которая намного проще формы для белорусских субъектов хозяйствования, передает БелТА.

«Если мы говорим о личном кабинете для плательщиков НДС на зарубежные электронные услуги, то мы и его старались сделать очень простым и удобным», - сказала замминистра, отметив, то идет подготовка техзадания и непосредственного создания личного кабинета.