Белорусские депутаты завершат работу 26 июня

белорусский парламент Источник фото: ByMedia.net Facebook

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26 июня завершит работу вторая сессия Палаты представителей шестого созыва. Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс, поправки в закон "О защите прав потребителей", дополнения и изменения в некоторые законы по вопросам госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.