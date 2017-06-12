Белорусские депутаты завершат работу 26 июня

26 июня завершит работу вторая сессия Палаты представителей шестого созыва. Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс, поправки в закон "О защите прав потребителей", дополнения и изменения в некоторые законы по вопросам госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
Также 26 июня состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики, передает БелТА.
С докладом о развитии белорусской экономики выступит первый вице-премьер Василий Матюшевский, а другие члены правительства ответят на вопросы парламентариев.