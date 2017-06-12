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23. 06. 2017

Белорусские депутаты завершат работу 26 июня

белорусский парламент Источник фото: ByMedia.net

26 июня завершит работу вторая сессия Палаты представителей шестого созыва. Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс, поправки в закон "О защите прав потребителей", дополнения и изменения в некоторые законы по вопросам госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Также 26 июня состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики, передает БелТА.

С докладом о развитии белорусской экономики выступит первый вице-премьер Василий Матюшевский, а другие члены правительства ответят на вопросы парламентариев. 
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