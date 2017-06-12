Чтобы население не обижалось: Лукашенко хочет выйти на низкие тарифы в ЖКХ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июня на совещании с руководством своей Администрации анонсировал проведение в ближайшее время совещания о совершенствовании ЖКХ. По его словам, среди вопросов, которые подлежат рассмотрению на уровне президента в широком кругу, также и положение дел в жилищно-коммунальном хозяйстве.

смотрите также Лукашенко будет лично заниматься решением многих вопросов Совершенствовать ЖКХ решено на примере Минска, передает БелТА. По словам главы государства, "должна быть серьезная оптимизация, работа с себестоимостью, чтобы выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось".