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23. 06. 2017

Чтобы население не обижалось: Лукашенко хочет выйти на низкие тарифы в ЖКХ

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июня на совещании с руководством своей Администрации анонсировал проведение в ближайшее время совещания о совершенствовании ЖКХ. По его словам, среди вопросов, которые подлежат рассмотрению на уровне президента в широком кругу, также и положение дел в жилищно-коммунальном хозяйстве.

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Совершенствовать ЖКХ решено на примере Минска, передает БелТА.

По словам главы государства, "должна быть серьезная оптимизация, работа с себестоимостью, чтобы выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось". 
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