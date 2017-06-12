В Минске назвали лучший район для бизнеса

В Минске состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса "Лучший город (район) и область для бизнеса - 2017", организованного Республиканской конфедерацией предпринимательства совместно с министерством экономики.

Победителем в номинации "Лучший район города Минска для бизнеса - 2017" стал Центральный район, который уже побеждал в этой номинации в 2013 и 2015 годах, передает БелТА.

Число работников малого и среднего бизнеса составляет 40,5% от общего числа занятых в экономике района, а объем налогов от него превышает 55% общих налоговых поступлений района.