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23. 06. 2017

На базе Борисовского комбината хлебопродуктов могут создать агрохолдинг

Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

На базе Борисовского комбината хлебопродуктов может быть создан крупный агрохолдинг. Об этом было заявлено при посещении премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым филиала "Большие Новоселки" Борисовского комбината хлебопродуктов.

Новая структура ОАО "БорисовАгроПродукт" должна объединить филиалы Борисовского комбината хлебопродуктов, новые свинокомплексы, предприятие "Борисовхлебпром" и его филиалы в Жодино, Вилейке, Молодечно, Несвиже и Солигорске, передает БелТА.

По словам председателя Борисовского райисполкома Владимира Мирановича, создание холдинга позволить увеличить переработку зерна на 20%, поголовье свиней - на 44%. Также преобразование приведет к росту выручки. В интеграционной структуре предлагается замкнутый цикл производства, что позволит на 100% загрузить мощности Борисовского мясокомбината.

Андрей Кобяков отметил, что правительство рассмотрит проект по созданию агрохолдинга. 
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