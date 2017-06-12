На базе Борисовского комбината хлебопродуктов могут создать агрохолдинг

На базе Борисовского комбината хлебопродуктов может быть создан крупный агрохолдинг. Об этом было заявлено при посещении премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым филиала "Большие Новоселки" Борисовского комбината хлебопродуктов.

Новая структура ОАО "БорисовАгроПродукт" должна объединить филиалы Борисовского комбината хлебопродуктов, новые свинокомплексы, предприятие "Борисовхлебпром" и его филиалы в Жодино, Вилейке, Молодечно, Несвиже и Солигорске, передает БелТА. По словам председателя Борисовского райисполкома Владимира Мирановича, создание холдинга позволить увеличить переработку зерна на 20%, поголовье свиней - на 44%. Также преобразование приведет к росту выручки. В интеграционной структуре предлагается замкнутый цикл производства, что позволит на 100% загрузить мощности Борисовского мясокомбината. Андрей Кобяков отметил, что правительство рассмотрит проект по созданию агрохолдинга.