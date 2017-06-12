ХК «Динамо-Минск» остался без главного тренера

Хоккейный клуб "Динамо-Минск" и главный тренер команды Крэйг Вудкрофт приняли решение расторгнуть контракт. Об этом рассказал генеральный директор команды Анатолий Курилец

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По его словам, клуб был готов продолжать сотрудничество со специалистом, но, учитывая пожелания Крэйга о прекращении контракта, договорились об увольнении по соглашению сторон без выплаты выходного пособия, сообщили в команде.

«Решение Вудкрофта стало для команды неожиданностью, поэтому сейчас мы находимся в активном поиске специалиста, который станет главным тренером команды в предстоящем сезоне», - заявил Анатолий Курилец.