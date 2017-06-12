ХК «Динамо-Минск» остался без главного тренера

Хоккейный клуб "Динамо-Минск" и главный тренер команды Крэйг Вудкрофт приняли решение расторгнуть контракт. Об этом рассказал генеральный директор команды Анатолий Курилец
По его словам, клуб был готов продолжать сотрудничество со специалистом, но, учитывая пожелания Крэйга о прекращении контракта, договорились об увольнении по соглашению сторон без выплаты выходного пособия, сообщили в команде.
«Решение Вудкрофта стало для команды неожиданностью, поэтому сейчас мы находимся в активном поиске специалиста, который станет главным тренером команды в предстоящем сезоне», - заявил Анатолий Курилец.