Страны ЦЕИ согласовали приоритеты сотрудничества на 2018-2020 годы

Министры иностранных дел и главы иностранных делегаций стран - членов Центрально-Европейской инициативы 22 июня в Минске согласовали основные тематические приоритеты сотрудничества. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Так, обсуждалось, как страны ЦЕИ могут содействовать полноформатному и прагматичному сотрудничеству между интеграционными объединениями на континенте и повысить сплоченность в противостоянии новым трансграничным вызовам. По словам Владимира Макея, ЦЕИ обладает уникальным потенциалом, поскольку члены организации участвуют в разных интеграционных объединениях, пишет «Советская Белоруссия».

Также одной из тем встречи стали перспективы дальнейшего реформирования ЦЕИ, чтобы адаптировать ее к новым вызовам в регионе.