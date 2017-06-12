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23. 06. 2017

Страны ЦЕИ согласовали приоритеты сотрудничества на 2018-2020 годы

Владимир Макей Источник фото: МИД Беларуси

Министры иностранных дел и главы иностранных делегаций стран - членов Центрально-Европейской инициативы 22 июня в Минске согласовали основные тематические приоритеты сотрудничества. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Так, обсуждалось, как страны ЦЕИ могут содействовать полноформатному и прагматичному сотрудничеству между интеграционными объединениями на континенте и повысить сплоченность в противостоянии новым трансграничным вызовам. По словам Владимира Макея, ЦЕИ обладает уникальным потенциалом, поскольку члены организации участвуют в разных интеграционных объединениях, пишет «Советская Белоруссия»

Также одной из тем встречи стали перспективы дальнейшего реформирования ЦЕИ, чтобы адаптировать ее к новым вызовам в регионе. 
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