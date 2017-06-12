Лавров: Россия не ревнует Беларусь к ЕС

Россия "не испытывает аллергии или ревности" в связи со сближением Беларуси и Европейского союза. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по случаю 25-летия установления дипломатических отношений.

По его словам, «это естественное стремление любой страны, в том числе и России, - искать взаимовыгодные связи со всеми своими соседями», передает ТАСС.

Глава российского отметил, что Беларусь и ЕС, как Россия и ЕС, должны сотрудничать транспарентно, равноправно и откровенно. При этом он подчеркнул, что Кремль никогда не ставил перед партнерами на постсоветском пространстве вопрос о необходимости выбора меду Россией и Западом.

Что касается отмены санкций ЕС в отношении Беларуси, то Сергей Лавров надеется, что это делается не для того, чтобы опять попытаться оторвать Беларусь от России, а потому, что «убедились, что любые санкции - это путь в никуда, и ничего хорошего они никогда не приносят».