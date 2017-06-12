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26. 06. 2017

Беларусь и Россия признают визы друг друга к концу года

Российский посол в Беларуси Александр Суриков в эфире телеканала «Беларусь 1», комментируя подготовку соглашения о взаимном признании виз, заявил, что стороны ведут работу в этом направлении.

Суть соглашения он проиллюстрировал следующим образом: если Беларусь выдала визу гражданину какой-либо страны, то она автоматически должна признаваться в России. В результате он сможет без всяких вопросов прибыть на территорию России и наоборот.

«Я так понимаю, что к концу года это межправсоглашение будет готово», — отметил дипломат.
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