Беларусь и Россия признают визы друг друга к концу года

Российский посол в Беларуси Александр Суриков в эфире телеканала «Беларусь 1», комментируя подготовку соглашения о взаимном признании виз, заявил, что стороны ведут работу в этом направлении.

Суть соглашения он проиллюстрировал следующим образом: если Беларусь выдала визу гражданину какой-либо страны, то она автоматически должна признаваться в России. В результате он сможет без всяких вопросов прибыть на территорию России и наоборот.

«Я так понимаю, что к концу года это межправсоглашение будет готово», — отметил дипломат.