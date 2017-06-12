Матюшевский рассказал, как можно поднять в Беларуси зарплату до 1000 рублей

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский 26 июня на совместном заседании двух палат Национального собрания рассказал, за счет чего можно обеспечить в Беларуси среднемесячную зарплату в 1 тыс. рублей к концу 2017 года.

По его словам, обеспечить такой уровень среднемесячной зарплаты можно в реальном секторе за счет повышения общей эффективности хозяйствования, снижения запасов продукции на складах, оптимизации функций и численности работников, передает БелТА.

Для этого, отметил вице-премьер, также необходимо обеспечить высокие темпы роста производительности труда.