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26. 06. 2017

Матюшевский рассказал, как можно поднять в Беларуси зарплату до 1000 рублей

Источник фото: Telegraf.by

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский 26 июня на совместном заседании двух палат Национального собрания рассказал, за счет чего можно обеспечить в Беларуси среднемесячную зарплату в 1 тыс. рублей к концу 2017 года.

По его словам, обеспечить такой уровень среднемесячной зарплаты можно в реальном секторе за счет повышения общей эффективности хозяйствования, снижения запасов продукции на складах, оптимизации функций и численности работников, передает БелТА.

Для этого, отметил вице-премьер, также необходимо обеспечить высокие темпы роста производительности труда.
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