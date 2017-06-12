Лукашенко хочет начать освоение Африки с Анголы

Беларусь заинтересована в расширении отношений со странами Африканского континента, заявил 26 июня президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой МИД Анголы Жорже Ребелу Пинту Шикоти. При этом он назвал Африку перспективным континентом будущего.

"Если вы не возражаете, мы освоение Африки Беларусью могли бы начинать и с Анголы", - отметил он, сообщили в Администрации главы государства.

По его словам, что закрытых тем для сотрудничества между Беларусью и Анголой абсолютно нет. "Мы к вашим услугам по всем вопросам, которые представляют для вас интерес", - сказал президент.

В свою очередь Жорже Ребелу Пинту Шикоти заявил, что страны упустили многое из потенциала, который мог быть реализован на сегодняшний момент. Он подчеркнул, что Ангола может выиграть от кооперации с Беларусью и отметил нацеленность на полноценную реализацию общих планов.