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26. 06. 2017

Матюшевский: размещение евробондов не повлияет на планы по привлечению средств

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский рассказал 26 июня, что 60% белорусских евробондов приобрели американские инвесторы, 25% - британские.

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По его словам, размещение евробондов на 1,4 млрд долларов не повлияет на планы правительства по привлечению средств. Все прежние планы заимствований остаются в силе, передает БелТА.

Василий Матюшевский также заявил, что продолжается дискуссия с МВФ. При этом он подчеркнул, что часть вопросов, отраженных в программе сотрудничества, Беларусь реализует, не дожидаясь окончания переговорного процесса. 
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