В Беларуси на неделе ожидается всплеск жары

В Беларуси на предстоящей неделе ожидается всплеск жары. При этом в середине недели прогнозируется сложная погода: 30-градусная жара, грозы, шквалы, возможен град. Об этом сообщил представитель Белгидрометцентра Дмитрий Рябов.

Во вторник ночью преимущественно по юго-восточной половине, днем в северных районах страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ночью +8 +14°С, днем +18 +23°С, по югу до +25°С.

В среду преимущественно без осадков, лишь днем по западу в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ночью +5 +12°С, по юго-западу до +16°С; днем +22 +29°С, в юго-западных районах до +31°С.

В четверг ночью по северо-западу, днем в отдельных районах, преимущественно по юго-западной половине, кратковременные дожди, грозы. Днем усиление ветра до 15-20 м/с, местами град. Ночью +13 +20°С, по северо-востоку +10 +12°С; днем +28 +34°С, в отдельных районах по югу до +36°С.

В пятницу на большей части страны кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, днем возможен град. Ночью +16 +23°С, днем +25 +32°С, по юго-востоку до +34°С.

В субботу атмосферные фронты с Западной Европы принесут ослабление жары. Ночью преимущественно по юго-востоку, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. При грозах усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью +13 +20°С, днем +20 +27°С, по юго-востоку до +30°С.

В воскресенье на большей части страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью +10 +17°С, днем +17 +24°С, по юго-востоку до +27°С.