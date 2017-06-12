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26. 06. 2017

Минэкономики: инфляция по итогам года может составить 6%

Инфляция до конца года в Беларуси не превысит 7% против прежних 9%. Об этом сообщил 26 июня первый заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой. «И это мы пока осторожно закладываем», - отметил он.

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По его словам, в связи с тем, что рост цен по итогам пяти месяцев составил всего 2,7%, то итоговый показатель за год может составить 6-6,5%, передает БелТА.

На 2018 год закладывается инфляция в 7%. Также до конца следующего года планируется снизить ставку рефинансирования до 11-12% годовых, заявил Дмитрий Крутой.
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