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26. 06. 2017

В минобороны рассказали, откуда деньги на парад

Источник фото: Telegraf.by

Подготовка и проведение военного парада ко Дню Независимости финансируют в пределах средств, выделенных министерству обороны Беларуси на текущее содержание Вооруженных сил. Об этом заявил 26 июня пресс-секретарь минобороны Владимир Макаров.

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При этом он напомнил, что военные расходы Беларуси составляют немногим более 1% от ВВП, что ниже, чем у стран Европы, передает Sputnik.

"Однако подобное финансирование позволяет в режиме строгой экономии и закупать самую современную технику, и проводить учения, парады", — заявил представитель министерства. 
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