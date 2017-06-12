Президент Вьетнам прибыл в Беларусь

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг 26 июня прибыл в Беларусь с официальным визитом. В ближайшее время у него запланированы встречи с представителями общества дружбы "Беларусь - Вьетнам", вьетнамской диаспоры и студентами.

На 27 июня намечены его переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает «Беларусь 1». Александр Лукашенко и Чан Дай Куанг рассмотрят торгово-экономическое взаимодействие, подпишут пакет документов, а также примут участие в открытии белорусско-вьетнамского бизнес-форума.