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26. 06. 2017

Президент Вьетнам прибыл в Беларусь

Источник фото: БелТА

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг 26 июня прибыл в Беларусь с официальным визитом. В ближайшее время у него запланированы встречи с представителями общества дружбы "Беларусь - Вьетнам", вьетнамской диаспоры и студентами.

На 27 июня намечены его переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает «Беларусь 1».

Александр Лукашенко и Чан Дай Куанг рассмотрят торгово-экономическое взаимодействие, подпишут пакет документов, а также примут участие в открытии белорусско-вьетнамского бизнес-форума.
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