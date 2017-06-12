Белорусский волейболист перешел из итальянского клуба в российский

Белорусский волейболист Родион Мискевич пополнил ряды клуба российской суперлиги "Урал" из Уфы. Диагональный сборной Беларуси перешел из итальянской команды "Соры", где был самым результативным игроком сезона 2016/2017 и третьим по результативности игроком регулярного чемпионата Италии. В ноябре 2016 года его признали лучшим игроком месяца в серии А.

В начале июня "Урал" подписал контракт с новым главным тренером итальянцем Даниэле Баньоли. До отъезда за рубеж Родион Мискевич выступал за минский "Строитель", с которым неоднократно выигрывал чемпионат Беларуси и выходил в полуфинал Кубка вызова.