Шейман доложил Лукашенко о ситуации в Оршанском районе

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня принял с докладом управляющего делами президента Виктора Шеймана. На встрече было рассмотрено развитие агропромышленной сферы в составе управделами, создание новых производств, а также ситуация на ряде предприятий в Оршанском районе.

Так, в организациях холдинга "Агрокомбинат "Мачулищи" стоит задача развивать замкнутый цикл, включающий производство, переработку и реализацию продукции. Ранее часть активов холдинга в Брестской и Витебской областях передали в коммунальную собственность. Оставшиеся предприятия модернизируют, в том числе с учетом необходимости активной работы по продвижению конечной продукции в различные страны, освоения новых направлений производства, сообщили в Администрации президента.

Обсуждена также работа ООО "Белагроферт" в Гродненской области, которое выпускает новые виды удобрений. Первый этап мощностью 120 тыс. т в год уже запущен. Второй этап аналогичной мощности реализуют в 2017-2018 годах, третий - в 2019-2020.

Виктор Шейман доложил о проверках на заводе приборов автоматического контроля, авиаремонтном и инструментальном заводах в Оршанском районе. В отношении их развития идет активная совместная работа с Совмином и местными властями, определены перспективы для выпуска качественной востребованной продукции. Александр Лукашенко поручил проанализировать выполнение инвестиционных обязательств собственниками авиаремонтного завода и реализацию распоряжений в отношении него от 2011 и 2016 годов.