Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июня 2017, понедельник, 17:29
+22°C
Завтра +22°C
+22°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,15
26. 06. 2017

Шейман доложил Лукашенко о ситуации в Оршанском районе

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня принял с докладом управляющего делами президента Виктора Шеймана. На встрече было рассмотрено развитие агропромышленной сферы в составе управделами, создание новых производств, а также ситуация на ряде предприятий в Оршанском районе.

Так, в организациях холдинга "Агрокомбинат "Мачулищи" стоит задача развивать замкнутый цикл, включающий производство, переработку и реализацию продукции. Ранее часть активов холдинга в Брестской и Витебской областях передали в коммунальную собственность. Оставшиеся предприятия модернизируют, в том числе с учетом необходимости активной работы по продвижению конечной продукции в различные страны, освоения новых направлений производства, сообщили в Администрации президента.

Обсуждена также работа ООО "Белагроферт" в Гродненской области, которое выпускает новые виды удобрений. Первый этап мощностью 120 тыс. т в год уже запущен. Второй этап аналогичной мощности реализуют в 2017-2018 годах, третий - в 2019-2020.  

Виктор Шейман доложил о проверках на заводе приборов автоматического контроля, авиаремонтном и инструментальном заводах в Оршанском районе. В отношении их развития идет активная совместная работа с Совмином и местными властями, определены перспективы для выпуска качественной востребованной продукции. Александр Лукашенко поручил проанализировать выполнение инвестиционных обязательств собственниками авиаремонтного завода и реализацию распоряжений в отношении него от 2011 и 2016 годов.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Давайте уже скажем мужикам, которые ходят по городу в камуфляжной одежде, что мы все равно их видим.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.