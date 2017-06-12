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26. 06. 2017

Российская «Победа» хочет летать из Москвы в Гомель

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси рассматривает заявку российского лоукоста «Победа», которая является дочерней компанией «Аэрофлота», на выполнение полетов по линии Москва-Гомель. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак на заседании сессии Совета Республики.

«Мы надеемся, что компания полетит по этому маршруту», - сказал он, передает БелТА.

Касательно попыток "Победы" прийти в Минск, министр отметили, что «было требование, чтобы мы фактически доплачивали авиакомпании, чтобы она летала в столицу». По его словам, Беларусь не против прихода лоукостов в другие города, но там не набирается необходимого объема пассажиров. Внутрибелорусские авиарейсы, подчеркнул Анатолий Сивак, экономически невыгодны с учетом развития автомобильного и железнодорожного сообщения.
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