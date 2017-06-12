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26. 06. 2017

В суд Витебска передали дело за срыв с магазина госфлага Беларуси

Витебский горотдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела, возбужденного прокуратурой Витебска, о надругательстве над государственным флагом Беларуси. Материалы дела переданы в прокуратуру для направления в суд, сообщили УСК по Витебской области.

По данным следствия, пьяный 44-летний мужчина вечером 2 мая купил спиртные напитки в одном из магазинов на проспекте Черняховского в Витебске. Около 21:40, выйдя из магазина, подозреваемый проходил мимо госфлага Беларуси, вывешенного у главного входа магазина в честь майских праздников. Мужчина потянул флаг, порвав его, а также вырвал древко из крепления, на которое было прикреплено полотнище флага. После чего он сорвал полотнище флага с древка и бросил его на землю себе под ноги. Зайдя за угол дома, он вскоре вернулся, забрал флаг с собой и скрылся. Полотнище нашли в квартире знакомой подозреваемого.

Жителю Витебска предъявлено обвинение по ст.370 УК (надругательство над государственным флагом). Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. От дачи показаний обвиняемый отказался. 
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